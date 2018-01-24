AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sonuçlarına ilişkin yeni paylaşım

AÖF sınav sonuçları, Atatürk ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin gündemlerindeki birinci maddeyi oluşturmaya devam ediyor. Güz dönemi final sınavı kapsamında geçtiğimiz günlerde sınava dahil olan adaylar, AÖF sınav sonuçları için yapılacak değerlendirmeye kilitlendi. Peki, üniversitelerin Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirdiği AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı kayıt yenileme ve akademik takvim bilgileri dahil bazı detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANIYOR

Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerinde yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların sonuçları 15 gün içerisinde ilan edilir. Buna göre, Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçlarının en geç 29 Ocak, Atatürk Üniversitesi güz dönemi final sonuçlarının ise 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacağı öngörülmektedir. Bu durum, üniversitelerin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

AKADEMİK TAKVİME GÖRE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu ve Atatürk Üniversitesi akademik takvimine göre kayıt yenileme, sınav, bütünleme ve üç ders sınavının yapılacağı tarihler öğrencilerle paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi'nde;

Kayıt yenileme tarihi: 12-23 Şubat (10 gün)

Bahar dönemi ara sınav merkezi tercihi: 27 Şubat (Son gün)

Bahar dönemi ara sınavı: 14-15 Nisan

Bahar dönemi dönem sonu sınav merkezi tercihi: 16 Nisan (Son gün)

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 02-03 Haziran

2017-2018 yılının üç ders sınavı: 21 Temmuz 2018

Atatürk Üniversitesi'nde;

Ders kayıt tarihi: 29 Ocak-04 Şubat

Mazeretli ders kayıt tarihi: 05-11 Şubat

Ara sınav tarihi: 24-25 Mart

Yarıyıl sonu sınavı: 12-13 Mayıs

Bütünleme sınavı: 09-10 Haziran

2017-2018 yılının üç ders sınavı: 29 Temmuz şeklinde gerçekleşecek. Bu tarihlerde teknik nedenlerle değişikler yapılabilecek.