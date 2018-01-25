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    2018 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı... AÖF sonuçları sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 18:51 | Son Güncelleme:

    AÖF sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını görmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası üzerinden sonuçlara ulaşabiliyorlar. Öte yandan AÖF sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sosyal medyada yorumlar yapıyorlar. İşte, AÖF sonuçları sorgulama sayfası.

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı. 13-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. AÖF final sınavının ardından binlerce öğrencinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruya çevrilmişti. Yapılan duyuruyla birlikte öğrenciler sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası üzerinden ulaşabiliyorlar.

    AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SINAV SONUÇ İTİRAZI

    Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

    SOSYAL MEDYA YORUMLARI

    Hüseyin Yıldız @hussyildiz
    aöf den yine kalmışız arkadaş

    IEG @_SayinHocam
    Sınav sonuçları açıklandı hepimize geçmiş olsun . #aöf

    @gul_mer_son
    Çok şükür sonuçlarımın hepsi iyi 11 dersimin hepsini verdim Allah binlerce şükürler olsun #Aöf

    Nolurnoolmaz.. @yeimylm36873735
    Sonuçlar açıklandı millet :)) benimkiler muhtemeşem #anadoluaöf #aöf

    Zinan Ö. @Zinanus
    Ben nasıl bahtsız biriyim yahu? aöf sınavı vizesinde 2 dersimin biri yüksek biri düşük finalde de tam tersi ve ikisinden de kalmışım şaka gibi değil mi ?

    özlem Aktaş @zlmaktas
    Açıklandı gençler hepimize geçmiş olsun #aöf

    Etiketler: AÖF 2018 , AÖF sonuçları , AÖF sonuç sorgulama , son dakika
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