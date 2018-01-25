2018 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı... AÖF sonuçları sorgulama ekranı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı. 13-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. AÖF final sınavının ardından binlerce öğrencinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruya çevrilmişti. Yapılan duyuruyla birlikte öğrenciler sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası üzerinden ulaşabiliyorlar.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Hüseyin Yıldız @hussyildiz

aöf den yine kalmışız arkadaş

IEG @_SayinHocam

Sınav sonuçları açıklandı hepimize geçmiş olsun . #aöf

@gul_mer_son

Çok şükür sonuçlarımın hepsi iyi 11 dersimin hepsini verdim Allah binlerce şükürler olsun #Aöf

Nolurnoolmaz.. @yeimylm36873735

Sonuçlar açıklandı millet :)) benimkiler muhtemeşem #anadoluaöf #aöf

Zinan Ö. @Zinanus

Ben nasıl bahtsız biriyim yahu? aöf sınavı vizesinde 2 dersimin biri yüksek biri düşük finalde de tam tersi ve ikisinden de kalmışım şaka gibi değil mi ?

özlem Aktaş @zlmaktas

Açıklandı gençler hepimize geçmiş olsun #aöf