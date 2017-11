AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınavı ne zaman?

AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi bölümlerinde okuyan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin merakla araştırdığı konunun detayları

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri açıklandığı takdirde sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

AÖF sınav giriş yerleri Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenirken, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.

Ayrıca, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin sınav salonlarına yerleştirilmeleri öğrencilerin sorumlu oldukları dersler, kayıtlı bulundukları sınıf vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden bir düzen içerisinde yapılmaktadır. Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.

Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler ikamet ettikleri semte göre uygun olan Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen sınav merkezlerini seçebilmektedir.

SORUMLU OLDUĞUNUZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL NOT ORTALAMASI AKADEMİK DURUMUNU BELİRLİYOR

2017-2018 öğretim yılı itibariyle, öğrencilerimizin akademik durumları Başarılı, Uyarı ve Mezun olarak görünecektir. Akademik durumunun Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu; Uyarı olarak görünmesi herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını ve Mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.

HARF NOTLARI NASIL DEĞİŞTİ?

2017-2018 öğretim yılı itibariyle,



AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC Geçer Harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez.



CD, DC ve DD koşullu geçer harf notlarıdır. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde ise geçer harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir. Fakat, öğrencinin son akademik durumu Uyarı yani genel not ortalaması 2,00’ın altında ise bu notlar, Başarısız Harf Notlarıdır ve Uyarı alınan dönemden itibaren öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.



FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.



Şunu hatırlatmakta fayda var: Öğrencinin daha önceki dönemlerdeki Akademik Durumu Uyarı olsa bile, son akademik durumu Başarılı ise koşullu geçer derslerinden başarılı olmuş olur.



Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00’ın üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.