AÖF not birleştirme nedir? AÖF not birleştirme işlemi nasıl yapılır?

AÖF not birleştirme işlemi, DGS kayıt işlemi yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AÖF not birleştirme işlemi işlemini tamamlayan öğrenciler, ders seçimini gerçekleştirerek kaydını tamamlayacak. İşte, AÖF not birleştirme işlemi hakkında detaylı bilgiler

DGS'DE NOT BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş ve Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptırmış ve 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler, Genel Not Ortalaması Birleştirme işlemi yaptıktan sonra ders seçimi yaparak kayıt yeniletebilecektir.

ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ve Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptırmış ve 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler için Not Birleştirme işlemi yapılmamaktadır.

NOT BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Öğrencinin mezun olabileceği dönemde Fakülte tarafından belirlenen tarihlerde not durum belgesinin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması halinde önlisans mezuniyetine ait genel not ortalaması ile lisans not ortalaması birleştirilir ve “Birleştirilmiş Not Ortalaması” olarak not durum belgesinde gösterilir.