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    AÖF not birleştirme nedir? AÖF not birleştirme işlemi nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 14:12 | Son Güncelleme:

    AÖF not birleştirme işlemi, DGS kapsamında kayıt yaptıran öğrencileri yakından ilgilendirecek. Güz döneminde kayıt yeniletecek öğrencileri de ilgilendiren konu, Genel Not Birleştirme işlemi adı altında gerçekleştirilecek. Bu işlem yapıldıktan sonra ders seçimi yapılarak kayıt yeniletebilecek. İşte, AÖF not birleştirme işlemi hakkında bazı bilgiler

    AÖF not birleştirme işlemi, DGS kayıt işlemi yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AÖF not birleştirme işlemi işlemini tamamlayan öğrenciler, ders seçimini gerçekleştirerek kaydını tamamlayacak. İşte, AÖF not birleştirme işlemi hakkında detaylı bilgiler

    DGS'DE NOT BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

    Dikey Geçiş ve Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptırmış ve 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler, Genel Not Ortalaması Birleştirme işlemi yaptıktan sonra ders seçimi yaparak kayıt yeniletebilecektir.

    ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ve Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptırmış ve 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler için Not Birleştirme işlemi yapılmamaktadır.

    NOT BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

    Öğrencinin mezun olabileceği dönemde Fakülte tarafından belirlenen tarihlerde not durum belgesinin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması halinde önlisans mezuniyetine ait genel not ortalaması ile lisans not ortalaması birleştirilir ve “Birleştirilmiş Not Ortalaması” olarak not durum belgesinde gösterilir.

    Etiketler: aöf , not birleştirme , aöf not birleştirme işlemi
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