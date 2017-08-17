Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi üzerinden sürdürecek olan öğrenciler, AÖF kayıtları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Açıkçğretim Fakültesi öğrencilerinin yeni kayıt ve kayıt yenileme hakkında merak ettiği konular AÖF internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Yeni kayıt nasıl yapılır?

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21-19 Ağustos tarihleri arasında başlayacak. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek.

YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

En az lise veya dengi okul mezunu olanlar için yeni kayıt

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili YGS puan türünde en az 150 puan almak.

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili LYS puan türünde en az 180 puan almak

gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

ÖSYM tarafından 2017-ÖSYS ile meslek lisesinde okuyan ya da mezun olan adaylara tanınan sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.

ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

AÖF KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Lise diploması

- Kimlik Fotokopisi

- 12 Adet vesikalık fotoğraf

- Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu