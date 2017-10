AÖF kayıt yenileme tarihleri! AÖF harçları hangi bankaya yatacak?

AÖF kayıt yenileme işlemi, geçtiğimiz yıl aldıkları eğitimin devamını yeni dönemde sürdürmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ders seçme ve harç ödeme işlemleriyle tamamlanacak olan AÖF kayıt yenileme işlemi, haftanın son iş gününe kadar devam edecek. İşte, adayların merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında detaylı bilgiler

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yeni dönemde alınacak olan kayıt yenileme işlemleri kapsamında ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri; 26 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 06 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2017-2018 Öğretim Yılından itibaren, kaydını yenileten öğrenciler tüm ders seçimlerini artık kendileri yapacak ve 45 AKTS krediye kadar ders seçebilecek.

Dolayısıyla, kaydını yenileten öğrenciler ilk olarak derslerini seçecek. Daha sonra seçtiği derslere göre hesaplanan ücreti yatıracak ve kaydını tamamlamış olacak. Böylece, öğrencinin ayrıca bağlı bulunduğu Açıköğretim Bürosuna gitmesine gerek kalmayacak.

KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

DİKEY GEÇİŞ İLE GELEN ADAYLAR DERS SEÇİMİNİ NASIL YAPACAK?

Dikey Geçiş/Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıran ve Fakültemiz kayıtlarında önlisans mezuniyetine ait genel not ortalaması bilgisi olmayan öğrenciler, ders seçimi (ekle/sil) işlemini yapamayacaklardır. Bu durumda olan öğrenciler, önlisans mezuniyetlerine ait genel not ortalaması bilgisi bulunan Öğrenim Durum Belgesi veya Not Durum Belgesi (Transkript) ile birlikte AÖF bürolarına başvuracaktır.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 06 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

GENEL NOT ORTALAMASI AKADEMİK DURUMU BELİRLEYECEK

2017-2018 öğretim yılı itibariyle, öğrencilerin akademik durumları Başarılı, Uyarı ve Mezun olarak görünecektir. Akademik durumunun Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu; Uyarı olarak görünmesi herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını ve Mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.

Ayrıca, şunu da belirtelim: Daha önce akademik durumu “Tekrar” olan öğrencilerin, yeni sistemde akademik durumları “Uyarı” olacaktır.