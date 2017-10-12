AÖF kayıt yenileme işlemi için yarın son gün!

AÖF kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Yeni dönem için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme işlemiyle bu döneme başlayabilecek. İşte, yeni dönem itibariyle farklı şekilde gerçekleşmeye başlayan AÖF kayıt yenileme işleminin detayları

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yeni dönemde alınacak olan kayıt yenileme işlemleri kapsamında ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri; 26 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 13 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2017-2018 Öğretim Yılından itibaren, kaydını yenileten öğrenciler tüm ders seçimlerini artık kendileri yapacak ve 45 AKTS krediye kadar ders seçebilecek.

Dolayısıyla, kaydını yenileten öğrenciler ilk olarak derslerini seçecek. Daha sonra seçtiği derslere göre hesaplanan ücreti yatıracak ve kaydını tamamlamış olacak. Böylece, öğrencinin ayrıca bağlı bulunduğu Açıköğretim Bürosuna gitmesine gerek kalmayacak.

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