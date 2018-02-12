AÖF kayıt yenileme işleminde kredi kartı uyarısı! Sisteme giriş nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemi Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinde yapılan duyuru ile yayımlandı. Ders ekleme ve silme işleminin de gerçekleşeceği süreçte öğrenciler, okumakta oldukları bölümün yeni dönemine başlayacak. Peki, AÖF öğrenci otomasyonu nasıl kullanılacak? İşte, merakla beklenen kayıt yenileme dönemiyle ilgili detaylı bilgiler

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yayımladığı takvime göre kayıt yenileme süreci, 12-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Toplam 10 gün açık kalacak olan kayıt yenileme ekranı 23 Şubat 17.00 itibariyle kapanacak.

Sistemin değiştiği kayıt yenileme sürecinde öğrenciler, önce ders seçimi yapacak ardından kayıt ücretini bankaya yatıracak.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek.

Ders seçimi AÖF öğrenci otomasyonu aracılığıyla tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

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ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Ders seçen öğrenciler ödemelerini, kayıt yenileme tarihleri arasında kredi veya banka kartlarıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 23 Şubat’ta İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecek.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPACAKLARA UYARI

Provizyon işlemlerinin sarkma durumuna karşılık kredi kartı ödemesi, 22 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. 23 Şubat tarihinde yapılacak olan kredi kartıyla ödeme işlemleri ise kabul edilmeyecek.

BİLGİLER MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan ‘Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü’ sayfasında yer alacak.



Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeniyle kredi kartıyla ödeme yapılamayacak. Öğrencilerin ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Sadece eski borcunu ödeyen, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.