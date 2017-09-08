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    AÖF kayıt yenileme başladı mı? Açıköğretim kayıtları için gerekli belgeler

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:08

    Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme dönemi için araştırmalar başladı. Açık Öğretim Fakültesine kayıt yaptırmayı düşünen öğrenciler, “AÖF kayıt yenileme başladı mı? Açıköğretim kayıtları için gerekli belgeler neler?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2017- 2018 AÖF kayıt takvimi ve sürece ilişkin detaylar

    Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihini merak eden öğrenciler. 2017-2018 yeni eğitim döneminde kayıtların hangi tarihler arasında yapılacağını resmi sayfası üzerinden duyuran Anadolu Üniversitesi, gerekli belgelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

    2017-2018 AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek.

    AÖF KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    Lise diploması
    Kimlik Fotokopisi
    12 Adet vesikalık fotoğraf
    Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

    AÖF ÖĞRENCİSİ OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

    Aşağıda AÖF öğrencisi olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları bulunmaktadır:

    En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
    Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
    Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
    Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite

    *Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

     

     

    Etiketler: AÖF , AÖF kayıt , aöf kayıt yenileme
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