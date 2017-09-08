AÖF kayıt yenileme başladı mı? Açıköğretim kayıtları için gerekli belgeler

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihini merak eden öğrenciler. 2017-2018 yeni eğitim döneminde kayıtların hangi tarihler arasında yapılacağını resmi sayfası üzerinden duyuran Anadolu Üniversitesi, gerekli belgelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.



2017-2018 AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek.



AÖF KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



Lise diploması

Kimlik Fotokopisi

12 Adet vesikalık fotoğraf

Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu



AÖF ÖĞRENCİSİ OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?



Aşağıda AÖF öğrencisi olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları bulunmaktadır:



En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite



*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.