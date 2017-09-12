AÖF ikinci üniversite kayıtları için son gün ne zaman? Başvuru şartları ve gerekli belgeler neler?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, AÖF ikinci üniversite imkanından faydalanabiliyorlar.

Anadolu Üniversitesi 2017-2018 öğretim yılı ikinci üniversite kayıtları 5 Eylül 2017 Salı günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Bu tarihten sonra internetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılamayacak. AÖF bürolarından kayıt işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecek.

16 Eylül 2017 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak. 05 - 16 Eylül 2017 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Eylül 2017 tarihinde AÖF bürolarına bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilirler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI



Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi