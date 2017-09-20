AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri uzatıldı... Gerekli belgeler hangileri?

Anadolu Üniversitesi, AÖF ikinci üniversite kayıtlarıyla ilgili yeni bir duyuru yayımladı. 18 Eylül 2017’de sonlandırılması beklenen kayıt işlemlerinin süresi uzatıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan paylaşımda "İkinci üniversiteye kayıt olma fırsatını kaçırmadınız. Kayıt süresi uzatıldı. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt olmak için 6 Ekim 2017 mesai bitimine kadar vaktiniz var." ifadelerine yer verildi.



Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler AÖF ikinci üniversite kayıtlarını online sistem üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

2.1. İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

2.2. Öğrenci Bilgi Formu

Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

2.3. Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

2.4. Öğrenim Belgesi

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun veya Öğrenci Bilgisi”ne ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.