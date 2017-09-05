AÖF ikinci üniversite kayıt işlemi bugün başlıyor! Kayıt için bu belgelere dikkat!

AÖF ikinci üniversite ile eğitimlerine devam etmek isteyen vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin tanımış olduğu hakkı değerlendirecek. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemi, internet üzerinden ve AÖF büroları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İşte, AÖF ikinci üniversite kayıt işlemi ve kayıt yapacak olan adaylarda aranan esaslar

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İnternet başvuru işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Bu tarihten sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Herhangi bir sebeple (elektrik kesintisi, teknik arızalar, İnternet sorunları, vb.) başvuruyu kaçırmamanız için en kısa zamanda başvurunuzu yapınız ve gerekli yazıcı dökümlerini alınız.

AÖF bürolarından kayıt işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecektir. 16 Eylül 2017 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır. 05 - 16 Eylül 2017 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Eylül 2017 tarihinde AÖF bürolarına bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilirler.

İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile kayıt süresinin son gününü beklemeden bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırınız.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT YAPABİLMEK İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKLİ?

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;



1) Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,



a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;



Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans/lisans programlarından birine, (Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.)



Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine (Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.)



Okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

İNTERNET BAŞVURULARININ ARDINDAN BU BELGELERİ ÇIKTI ALMAYI UNUTMAYIN

İnternet Başvuru Belgesi - Öğrenci Bilgi Formu

Başvuru ve Kayıt Bilgileri

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



Belge dökümlerini aldıktan sonra, bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Hata var ise 10 dakika bekleme süresinden sonra yeni bir başvuru yapınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

2.1. İnternet Başvuru Belgesi



Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

2.2. Öğrenci Bilgi Formu



Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

2.3. Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

2.4. Öğrenim Belgesi



Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun veya Öğrenci Bilgisi”ne ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.