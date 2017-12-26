Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AÖF final sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?

    AÖF final sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 14:29 | Son Güncelleme:

    AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavı için sayılı gün kaldı. 25- 26 Kasım tarihlerinde güz dönemi sınavına giren öğrenciler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da AÖF final sınavı tarihini araştırıyor. Peki AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

     Anadolu Üniversitesi, sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm AÖF sınavlarının tarihini duyurdu. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF finalleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 13 – 14 Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek.

    SINAV TAKVİMİ

    AÖF Vizeleri Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek
    AÖF Finalleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 – 03 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek.
    2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek.

    SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Adaylar, sınava bir hafta kala belli olan AÖF sınav yerlerini “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

    AÖF'DE DİJİTAL İMZA

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarında kağıt israfını önlemek için öğrencilere dijital imza kolaylığı sağlandı.

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi bürolarında kağıt israfını önlemek amacıyla dijital imza kullanılmaya başlandı.
    Öğrenciler, çevre dostu proje sayesinde bürolarda belgeleri çıktı almadan imzalayabiliyor.
    İmzaların dijitalleştirilmesi ile öğrenciler, kimliklerini doğrulamak için elle yazılmış imza davranış biyometrelerini kullanıyor. İmzalama işlemi sırasında şekil, hız, darbe, kalem basıncı ve zamanlama bilgisi analiz edilerek ekrana yansıtılıyor. İmza tabletleri ile ıslak imza, yasal olarak ıslak mürekkebe eşdeğer dijital imzaya dönüştürülüyor.
    Dijital imza uygulamasıyla kağıt, toner, tarama işlemleri, zaman ve insan gücünden tasarruf etmeyi amaçlanıyor.

     

    Etiketler: AÖF final , aöf ne zaman
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri