AÖF DGS kayıt işlemi için süreç başladı! DGS kaydı nasıl yapılır?

AÖF DGS kayıt işlemi başladı. Açıköğretimde Lisans eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin müracaatta bulunacağı AÖF DGS kayıt işlemi, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Peki, AÖF DGS kayıt işlemi için neler yapılması gerekiyor? İşte, normal dönem kayıt yenileme ve DGS kayıt işlemi hakkında detaylı bilgiler

AÖF DGS KAYIT İŞLEMİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

1) Adayın 2017-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin İnternet sayfasından birim tarafından alınacaktır.).

2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.).

3) Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi

4) Adayın ikametgahı ile ilgili beyanı

5) Erkek adayların askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanları

6) 12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

7) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi:



• Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için; aday öğrencilerin 02/06/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)”nin 16. ve 17. maddelerinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir.



Adayın; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş, geçerli tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmayan 1 inci sınıf “Sağlık Sertifikası” sahibi olması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair alınmış rapor sahibi olması ve pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belgeye sahip olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 ve Bkz. 210 numaralı koşullar gereğince).



• Hava Trafik Kontrol Bölümünde kesin kayıt için; aday öğrencilerin tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problemi vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR FCL 1. Sınıfa göre alınmış “Sağlık Raporu” olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı ve “Özel Yetenek Sınavı” koşulları gereğince).



• Havacılık Elektrik ve Elektroniği ve Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümlerine kesin kayıt için; aday öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması gerekir (ÖSYS Kılavuzu 49 no’lu koşul gereğince).



• Havacılık Yönetimi Bölümüne kesin kayıt için; aday öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı koşul gereğince).



* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için aday öğrencilerin (ÖSYS Kılavuzu Bkz.41 numaralı koşul gereğince) “Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir” yazılı beyanda bulunması ve havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belgeye sahip olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı koşul gereğince).



8) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programına kayıt için; aday öğrencinin tam teşekküllü resmî bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özürü olmadığını belgeleyen rapor alması gerekir.



9) i) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek adayın kayıt için; ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde kayıt işlemlerini yaptırmak üzere istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracağı birime başvurması gerekmektedir.



ii) Öğrenim ücreti ödeyecek adayın kayıt için; öğrenim ücreti tutarını T.C. Kimlik Numarasını kullanarak bulunduğu il veya ilçedeki Ziraat şubesine ödemesini yapması gerekmektedir. Aday, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde istenen diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracağı birime teslim edecektir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR



1- Adayın kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında yasal işlem yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yeni dönemde alınacak olan kayıt yenileme işlemleri kapsamında ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri; 26 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 06 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2017-2018 Öğretim Yılından itibaren, kaydını yenileten öğrenciler tüm ders seçimlerini artık kendileri yapacak ve 45 AKTS krediye kadar ders seçebilecek.

Dolayısıyla, kaydını yenileten öğrenciler ilk olarak derslerini seçecek. Daha sonra seçtiği derslere göre hesaplanan ücreti yatıracak ve kaydını tamamlamış olacak. Böylece, öğrencinin ayrıca bağlı bulunduğu Açıköğretim Bürosuna gitmesine gerek kalmayacak.

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