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    AÖF bürosu çalışması saatleri nedir? AÖF bürosu saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:

    AÖF bürosu saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor konusu, işlemleri için dar bir vakte giren vatandaşların araştırdığı konu oldu. Her yıl 1 milyondan fazla kişinin eğitim gördüğü Açıköğretim Fakültesi'nde, bazı işlemler dönemin belirli aşamalarında AÖF büroları üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, AÖF çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, açılış ve kapanış saatleri hakkında detaylı bilgiler

    Öğrencilerin belirli dönemlerde evrakları ve eğitimleri ile ilgili işlemleri yapabilmesi için AÖF bürolarına başvurmaları gerekiyor. Bu zaman dilimlerinde AÖF bürolarının hangi saatlerde açık olduğu araştırılırken, mesai saatlerinin kaçta başladığı diğer bir merak konusu. Peki AÖF bürosu çalışması saatleri nedir? Mesailer saat kaçta başlıyor?

    AÖF Bürosu ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve AÖF Bürosu‘nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. AÖF Bürosu 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    AÖF Bürosu’nun açılımı: Açıköğretim Fakültesi’dir. Eskişehir Anadolu Üniversitesine (AÜ) bağlı bir fakülte olup belki de tüm Türkiye'deki fakülteler içerisinde en fazla öğrenciye sahip ve en çok bilinenidir.

    AÖF Bürosu sabah 08:30’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 17:00’da ise mesai bitmektedir. Hafta sonları kapalıdır.

     

    Etiketler: aöf , mesai , aöf bürosu , son dakika
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