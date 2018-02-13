AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi oturumlarının tamamlanması ardından gözler kayıt yenileme ve bahar dönemi takvimine çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 takvimine göre 10 gün sürecek olan AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri ardından mazeret kayıtları alınacak. Mazeretli kayıt tarihi 23 Şubat 2018 olarak belirlendi. Bir yandan kayıt işlemlerini vaktinde tamamlamaya çalışan açıköğretim öğrencileri bir yandan da bahar dönemi sınav tarihlerini sorguluyor. İşte kayıt yenileme sürecine ilişkin detaylar ve takvim detayları!



AÖF SINAV TARİHLERİ



AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.



KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Sistemin değiştiği kayıt yenileme sürecinde öğrenciler, önce ders seçimi yapacak ardından kayıt ücretini bankaya yatıracak. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi AÖF öğrenci otomasyonu aracılığıyla tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.



ÖDEME HANGİ BANKAYA NEREYE YAPILACAK?

Ders seçen öğrenciler ödemelerini, kayıt yenileme tarihleri arasında kredi veya banka kartlarıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 23 Şubat’ta İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecek.