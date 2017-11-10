AÖF - Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görenler için son zamanların en çok merak edilen, 'AÖF sınav tarihleri, 2017 Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri ne zaman' sorularının cevabı belli oldu.. İşte o tarihler

Her geçen gün AÖF'e yoğunluğun artmasıyla AÖF sınavları öğrenciler tarafından ilgi görmeye başladı. 2017 - 2018 AÖF sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte tüm öğrencilerin merakı gitti. Üniversite öğrencilerinin gireceği 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF vizeleri Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde olağanüstü haller dışında her hangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Konuyla ilgili olarak herhangi bir tereddüt halinde AÖF bürolarından bilgi alınması, aksi duyuru veya duyumlara itibar edilmemesi son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.