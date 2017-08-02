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    AÖF 3 ders sonuçları açıklandı... Üç ders sonuç sorgulama

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 17:26Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 17:26

    AÖF 3 ders sonuçları için bekleyiş son buldu. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF 3 ders sonuçları için duyuru yapılmadı ancak öğrenciler sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebiliyor. İşte AÖF 3 ders sonuç sorgulama sayfası!

    AÖF öğrencilerinin beklediği haber geldi. En fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek açıköğretim öğrencilerini ilgilendiren AÖF 3 ders sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi’nden AÖF 3 ders sonuçlarının açıklandığına dair bir duyuru gelmedi ancak öğrenciler, sisteme giriş yaparak aldıkları notları öğrenebiliyor.

    https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenci otomasyonuna giriş yaptıktan sonra "not görüntüleme" nin altında "dönemlik sistemdeki not görüntüleme"den dersin dönemini seçerek sonuçlarınızı görüntüleyebiliyor.

    AÖF 3 DERS SONUÇ SORGULAMA

    YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

    Öte yandan Anadolu Üniversitesi’nden ‘yatay geçiş’ duyurusu geldi. 2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayları ilgilendiren duyuruya göre;Öğrenciler AÖF 3 ders sonuçlarının açıklanacağı tarih için sabırsızlanırken Anadolu Üniversitesi’nden ‘yatay geçiş’ duyurusu geldi. 2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayları ilgilendiren duyuruya göre;

    • Merkezi Yerleştirme Puanı ile atay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2017,

    • Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihler arasında belgelerin Fakültemize ulaşmaması halinde, yatay
    geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir.

    • Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2017 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.

    • Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.

     

    Etiketler: aöf , aöf 3 ders , aöf 3 ders sonuçları , anadolu üniversites
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