AÖF 3 ders sonuçları açıklandı... Üç ders sonuç sorgulama

AÖF öğrencilerinin beklediği haber geldi. En fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek açıköğretim öğrencilerini ilgilendiren AÖF 3 ders sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi’nden AÖF 3 ders sonuçlarının açıklandığına dair bir duyuru gelmedi ancak öğrenciler, sisteme giriş yaparak aldıkları notları öğrenebiliyor.



https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenci otomasyonuna giriş yaptıktan sonra "not görüntüleme" nin altında "dönemlik sistemdeki not görüntüleme"den dersin dönemini seçerek sonuçlarınızı görüntüleyebiliyor.

AÖF 3 DERS SONUÇ SORGULAMA



YATAY GEÇİŞ DUYURUSU



Öte yandan Anadolu Üniversitesi’nden ‘yatay geçiş’ duyurusu geldi. 2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayları ilgilendiren duyuruya göre;Öğrenciler AÖF 3 ders sonuçlarının açıklanacağı tarih için sabırsızlanırken Anadolu Üniversitesi’nden ‘yatay geçiş’ duyurusu geldi. 2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayları ilgilendiren duyuruya göre;

• Merkezi Yerleştirme Puanı ile atay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2017,

• Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihler arasında belgelerin Fakültemize ulaşmaması halinde, yatay

geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2017 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.

• Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.