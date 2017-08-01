AÃ–F 3 ders sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? AÃ–F yatay geÃ§iÅŸ duyurusu

AÃ–F bahar dÃ¶nemi sÄ±navlarÄ± ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen 3 ders sÄ±navlarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± iÃ§in heyecan dorukta! Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi tarafÄ±ndan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltelerinin lisans veya Ã¶nlisans programlarÄ±nda kayÄ±tlÄ±, en fazla Ã¼Ã§ dersten baÅŸarÄ±sÄ±z olup bu dersleri baÅŸarmasÄ± durumunda mezun olabilecek Ã¶ÄŸrencileri ilgilen AÃ–F 3 ders sÄ±navÄ± temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. AÄŸustosun ilk haftasÄ±nda sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± bekleyen Ã¶ÄŸrenciler, sÄ±k sÄ±k sonuÃ§ sorularÄ± sormaya baÅŸladÄ±.Â AÃ–F bahar dÃ¶nemi sÄ±navlarÄ± ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen 3 ders sÄ±navlarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± iÃ§in heyecan dorukta!

Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi tarafÄ±ndan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltelerinin lisans veya Ã¶nlisans programlarÄ±nda kayÄ±tlÄ±, en fazla Ã¼Ã§ dersten baÅŸarÄ±sÄ±z olup bu dersleri baÅŸarmasÄ± durumunda mezun olabilecek Ã¶ÄŸrencileri ilgilen AÃ–F 3 ders sÄ±navÄ± temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. AÄŸustosun ilk haftasÄ±nda sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± bekleyen Ã¶ÄŸrenciler, sÄ±k sÄ±k sonuÃ§ sorularÄ± sormaya baÅŸladÄ±.Â



AÃ–F 3 ders sÄ±navÄ± 22 Temmuz 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 14 ilde gerÃ§ekleÅŸti. SÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± ile ilgili henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ancak resmi sayfada da yer alan ifadelere gÃ¶re AÃ–F 3 ders sonuÃ§larÄ±nÄ±n en geÃ§ 15 gÃ¼n iÃ§erisinde aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.Â

YATAY GEÃ‡Ä°Åž DUYURUSU

UÃ–te yandan Anadolu Ãœniversitesiâ€™nden â€˜yatay geÃ§iÅŸâ€™ duyurusu geldi. 2017-2018 Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltelerine Yatay GeÃ§iÅŸ ile baÅŸvuru yapmak isteyen adaylarÄ± ilgilendiren duyuruya gÃ¶re;Ã–ÄŸrenciler AÃ–F 3 ders sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± tarih iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±rken Anadolu Ãœniversitesiâ€™nden â€˜yatay geÃ§iÅŸâ€™ duyurusu geldi. 2017-2018 Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltelerine Yatay GeÃ§iÅŸ ile baÅŸvuru yapmak isteyen adaylarÄ± ilgilendiren duyuruya gÃ¶re;



â€¢ Merkezi YerleÅŸtirme PuanÄ± ile atay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurularÄ±nÄ± 01 AÄŸustos â€“ 15 AÄŸustos 2017,



â€¢ KurumlararasÄ± Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurularÄ±nÄ± ise 01 AÄŸustos â€“ 25 AÄŸustos 2017 tarihleri arasÄ±nda aÅŸaÄŸÄ±da Â belirtilen belgeleri, ilgili FakÃ¼lteye posta, kargo vb. ile gÃ¶ndermeleri gerekmektedir. YukarÄ±da belirtilen tarihler arasÄ±nda belgelerin FakÃ¼ltemize ulaÅŸmamasÄ± halinde, yatay

geÃ§iÅŸÂ baÅŸvurularÄ± kabul edilmeyecektir.



â€¢ Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurusu kabul edilen adaylarÄ±n listesi 11 EylÃ¼l 2017 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktÄ±r.



â€¢ Yatay GeÃ§iÅŸ BaÅŸvurusu Kabul Edilen AdaylarÄ±n KayÄ±tlarÄ± 12-15 EylÃ¼l 2017 tarihleri arasÄ±nda AÃ–F BÃ¼rolarÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r.