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    AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üç ders sonuçları kaç gün içerisinde açıklanır?

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 11:37Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 11:37

    AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 3 ders sınav sonuçları için heyecan dorukta ! Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF üç ders sınavı 22 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşti. Sınava giren açıköğretimliler şimdi büyük merakla sonuçları araştırıyor. Peki AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencileri kapsayan AÖF 3 ders sınavı 22 Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Sınavın üzerinden 1 hafta geçmesi üzerine AÖF 3 ders sınav sonuçları için sorgulamalar yoğunlaştı. Ancak, Anadolu Üniversitesi’nden konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.
    Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde açıklanmaktadır.

    AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    AÖF 3 ders sınavı sonuçları internet üzerinde erişime açılacak. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine kayıtlı öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF resmi sitesi üzerinden ve "https://3ders.anadolu.edu.tr/" aracılığı ile öğrenci girişi yaparak görüntüleyebilecek.

    ÜÇ DERS SINAVI NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

    Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı, 2016-2017 Öğretim Yılında üç dersten başarısız olan ve bu derslerini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere 22 Temmuz 2017 tarihinde üç ders sınavının yapılması planlanmaktadır. Kayıtlı olduğu bölüm/programda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler Üç Ders Sınavına girebilirler.
    Üç ders sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan Duyurular linkinde yayımlanacaktır. Duyurular içeriğinde belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

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