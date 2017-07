AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? Üç ders sonuç sorgulama

2017 AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF yeni kayıt dönemi de başlamış olacak. AÖF 2017-2018 yılı için yeni kayıt tarihi 21 Ağustos 2017'de başlayacak. Öte yandan AÖF sorularının ne zaman yayınlanacağı da merakla beklenen konular arasında. Peki, 2017 AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanacak?

AÖF SONUÇ SORGULAMA

AÖF üç ders sınavının sonuçlarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi on beş gün içerisinde (En geç 6-7 Temmuz olacağı öngörülüyor) AÖF resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden ya da "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulayabilecek.

AÖF YENİ KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF üç ders sınavının ardından yeni dönem için geri sayım da başlayacak. AÖF 2017-2018 yılı için yeni kayıt tarihi 21 Ağustos 2017'de başlayacak. Adaylar kayıtlarını AÖF internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları, sınav tarihlerinin sona ermesinin ardından üç gün içerisinde öğrencilerle paylaşılıyor. Sınav takvimi, sınav öncesi uyarılar ve sınava dair pek çok detayı bünyesinde barından Anadolu Üniversitesi, AÖF kampüs uygulamasıyla geçmiş soru ve cevaplarına ulaşılmasına olanak sağlıyor. Sınavlarını değerlendirmek ve AÖF sonuçlarına dair bir öngörüde bulunmak isteyen öğrenciler, TCKN ve şifreleri sayesinde AÖF kampüs uygulamasından faydalanabiliyor.

AÖF CEVAP KAĞIDI PUANLAMASI NASIL YAPILACAK?

Puanlama işlemi, komisyon üyeleri tarafından ortak kararlar ile hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarına göre yapılacaktır. Aday tarafından cevap kağıdına yazılan ve istenilen bilgi dışında kalan yorumlar değerlendirmeye alınmayacak ve puanlama işlemi yapılmayacaktır. Açık uçlu sorular öğrencilerin bilgilerini hangi derecede ifade edebileceklerine bağlı şekilde 5 seviyede puanlanacaktır. Açık uçlu bir soru için alınabilecek en yüksek puan, iki tane seçmeli sorudan alınabilecek puana eş değer olacaktır.

AÖF NOT SİSTEMİ

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.