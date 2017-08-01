AÖF 3 ders sınav sonuçları beklenirken yeni duyuru geldi... AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirsizliğini koruyor. 2016-2017 Öğretim Yılında üç dersten başarısız olan ve bu derslerini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencileri ilgilendiren AÖF 3 ders sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfası üzerinden açıklanacak. Ancak, Anadolu Üniversitesi’nden konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. AÖF 3 ders sınavı sonuçları internet üzerinde erişime açılacak. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine kayıtlı öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF resmi sitesi üzerinden ve "https://3ders.anadolu.edu.tr/" aracılığı ile öğrenci girişi yaparak görüntüleyebilecek.

YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

Öğrenciler AÖF 3 ders sonuçlarının açıklanacağı tarih için sabırsızlanırken Anadolu Üniversitesi’nden ‘yatay geçiş’ duyurusu geldi. 2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayları ilgilendiren duyuruya göre;Öğrenciler AÖF 3 ders sonuçlarının açıklanacağı tarih için sabırsızlanırken Anadolu Üniversitesi’nden ‘yatay geçiş’ duyurusu geldi. 2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayları ilgilendiren duyuruya göre;



• Merkezi Yerleştirme Puanı ile atay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2017,



• Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihler arasında belgelerin Fakültemize ulaşmaması halinde, yatay geçiş

başvuruları kabul edilmeyecektir.



• Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2017 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.



• Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.



Yatay Geçiş için İstenilen Belgeler



1. a) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formub) Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu2. Öğrencinin Yerleştiği Yıldaki LYS/YGS ve ÖSYS Sonuç Belgesi3. Kayıtlı Olduğu Üniversiteye Ait Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)4. Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylıo Ders İçeriklerio Not Durum Belgesi (Transkript)o Disiplin Cezası Almadığına Dair Belgeo Dönemler İtibari ile Ders Programı5. Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge. (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir.)6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi



ÜÇ DERS SINAVI NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı, 2016-2017 Öğretim Yılında üç dersten başarısız olan ve bu derslerini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere 22 Temmuz 2017 tarihinde üç ders sınavının yapılması planlanmaktadır. Kayıtlı olduğu bölüm/programda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler Üç Ders Sınavına girebilirler.

Üç ders sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan Duyurular linkinde yayımlanacaktır. Duyurular içeriğinde belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.