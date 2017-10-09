Anuga’nın beşinci büyük katılımcısı Türkiye

KÖLN’de devam eden ve yarın sona erecek dünyanın en büyük yiyecek ve içecek fuarı Anuga’da, Türkiye ve Almanya’dan 300’ün üzerinde Türk şirket ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıktı. Anuga’ya büyük önem veren Türkiye ise katılımcı sayısı bakımından ilk sıralarda yer aldı. Almanya’da kurulu Türk şirketlerden bazıları yeni ürünlerini ilk kez bu fuarda sunarken, bazıları da lezzeti artırılmış ve içeriğinde değişim yapılmış yerleşik ürünlerini tanıttı.

Son yıllarda büyük ilgi gören glutensiz ve laktozsuz ürünlerde Almanyalı Türk şirketler daha yolun başında. Bu ürünlerin pazarının henüz küçük olduğunu belirten şirket yöneticileri, Avrupalı Türklerin de bu ürünlere şimdilik çekingen durduklarını söylediler.

ŞEKERSİZ ÜRÜNLER ÜRETECEĞİZ

Hannover’de kurulu olan ve üçüncü kez Anuga’ya katılan içecek firması Exotica, fuarda, ‘Gazoz Karadağ’, ‘Exotica’ (Romanya gazozu) ile kokteyl ‘Loca Exotica’yı ilk kez tanıttı. Bu üç ürünle pazarda iddialı olduklarını belirten şirketin sahibi Murat Karadağ, yeni ürünlerle diğer ürünlerinin, hem Türk marketlerinde hem de Rewe Nord ve Edeka Nord’da satışa sunulduğunu söyledi.

Yeni ürünleriyle piyasadaki ürünlerinin şekersiz olanlarını da üretme planları olduğunu anlatan Karadağ, “Şekersiz ürünler için Türklerde şu anda pek bir talep yok, ancak biz bu alana da girmek istiyoruz. Genel olarak şekersiz ürünlere talebin arttığını görüyoruz. Öte yandan, şekersiz ürünlerde dayanma süresi 6 altı ay iken, şekerlilerde iki yıla kadar ulaşabiliyor. Bu da bizim için bir zorluk” diye konuştu.

ÖZ KAYSERİ’DEN İKİ YENİ ÜRÜN

Almanya ve Avrupa’da pastırma üretiminde ilk akla gelen şirketlerden Öz Kayseri, Anuga’nın sürekli katılımcılarından. Wiesbaden’da kurulu şirket, fuarda iki yeni ürünü ‘Pastırma Cips’ ve ‘Dana Dil’i tüketicilerin beğenisine sundu. ‘Pastırma Cips’, kurutulmuş pastırma, ‘Dana Dil’ ise pişirilip doğranmış ve paketlenmiş olarak satışa sunuluyor. Çorba ya da sote olarak pişirilmeye hazır bir ürün.

Öz Kayseri şirketinin kurucusu Hilmi Selçuk, yeni ürünlerinin tüketiciler tarafından beğenileceğinden emin. Selçuk, “Biz, yıllardır Türklerin damat tadına uygun geleneksel yöntemlerle pastırma üretiyoruz. Ürünlerimizi özenle ve sağlık koşullarına uygun olarak üretiyoruz. Ürünlerimizin gördüğü ilgi, bu çabalarımızın göstergesidir. Yeni ürünlerimizde de aynı özeni gösterdik” dedi.

YAYLA TÜRK GASTRONOMİYE YÖNELECEK

Almanya’nın Krefeld kentinde bulunan Yayla Türk, Avrupalı Türklerin yıllardan beri bildiği bir marka. Ağırlıklı olarak et ve süt ürünleri üreten şirket, Anuga’ya sürekli katılan şirketlerden biri. Yayla Türk, fuarda yeni ürünleri köy yoğurdu ile çocuklar için ürettiği çubuk peynir Peynirella’yı tanıttı. Laktozsuz süt ürünlerine şimdilik yönelmeyi düşünmediklerini belirten şirketin sahibi Zekeriye Yasemin, bu pazarın payının Avrupa’da yüzde 1 dolayında olduğunu söyledi. Ayrıca, Türklerin bu ürünlere taleplerinin az olduğunu belirten Yasemin, bunun yerine Yayla Türk’ün gastronomiye yönelmeyi planladığını, talebe göre ürünler üretmeyi planladıklarını söyledi. Yasemin, “Gastronomiye yönelik bir toptancılık değil planımız, onların tükettiği ürünleri üretmeyi amaçlıyoruz. Burada büyük bir potansiyel görüyoruz” dedi.

GAZİ’NİN HEDEFİ MÜLTECİLER

Almanya’nın Türklere yönelik süt ürünleri üreten en eski firmalarından biri olan Gazi, ‘Ömür’ ve ‘Sirtakis’ markalarıyla Anuga’da yer aldı. Gazi, fuarda yeni ürünler sunmadı, ancak içeriğini değiştirip lezzetini artırdığı ürünlerini ön plana çıkardı. Şirketin Genel Müdürü Kahraman Erdin, genç kuşak Türklerde sağlık bilincinin arttığını, gelen istek üzerine tuz oranlarında azaltmaya gittikleri ürünleri olduğunu söyledi. Ayrıca, yalnız yaşayan ya da küçük aile Türkler için de küçük paket ürünler sunduklarını anlattı.

Gazi’nin geleceğe yönelik bir başka planı ise mültecileri tüketici olarak kazanmak. Ürünlerinin üzerinde Arapça açıklamalar bulunduğunu hatırlatan Erdin, Arapların damak tadının Türklere benzediğini, ‘Esma’ marka ürünlerini Arap müşterileri için geliştirdiklerini söyledi.