Antistres timi

CUMHURİYET’in ilk yıllarında aktif olan, daha sonra vazgeçilen ‘atlı polisler’ yeniden göreve döndü. Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde görev alan atlı polisler, maçlarda, yürüyüşlerde, sokak eylemlerinde en ön saftalar. Henüz gözümüzün aşina olmadığı atlı polisler en gergin eylemlerde bile halkın ilgi odağı oluyor. Beştepe’deki Türkiye’nin en büyük atlı polis grup amirliği olan Ankara Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği, kapılarını Hürriyet’e açtı. Kadın atlı polisler hikâyelerini, görev öncesi hazırlıklarını, antrenmanlarını, atları hazırlamalarını anlattı.

CAYDIRICILIK AMAÇLI

Ankara Atlı Polis Grup Amiri Başkomiser Mahmut Kılınç, görevlerini anlatırken özetle şunları söyledi:

“Kuruluş amacımız, toplumsal olaylara müdahale ve caydırıcılık. Başta futbol olmak üzere spor müsabakaları, gösteri ve yürüyüşler, törenler ile parklarda önleyici hizmetlerde görev alıyoruz. Polisin gülen yüzü, halkla ilişkiler görevini de görüyoruz. En öfkeli seyirci veya eylemci, atlı polisleri görünce yatışıyor, öfkesini kontrol edip gelip atımızı seviyor. Çocuklar gelip fotoğraflar çektiriyor. Bir nevi sosyal sorumluluk görevi de görüyoruz.

ATLAR NASIL EĞİTİLİYOR

Atlarımızı aldığımızda temel binicilik eğitimini görmüş oluyorlar. Burada ileri binicilik eğitimine tabi tutuyoruz. Eğitim alanında engeller, flamalar, bayraklar oluyor. Sis bombası atıyoruz, ateş yakıyoruz, farklı sesler çıkarıyoruz. Bu eğitimlerin amacı, atın dışarıda bu durumlardan biriyle karşılaştığında soğukkanlı kalması. Asfaltta kaymamaları için nallarının uçlarına elmas uçlu pimler monte ediliyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa antrenmanlarımız oluyor. Atlarımızı her gün hazır tutuyoruz, antrenmanlarla enerjilerinin boşaltmalarını ve sağlıklı görünmelerini sağlıyoruz.”

‘Atlı polis’ler son olarak 27 Ağustos’taki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında görev aldı. Daha önce de CHP’nin Anıtkabir’e yürüyüşünde, Kızılay ve Kolej Meydanı’ndaki toplumsal eylemlerde görev yaptılar. Son iki yıldır Ankara’da şiddet düzeyi düşük olan tüm eylem, gösteri ve yürüyüşlerde de atlı polisler ön saflardaydı.

BİNİCİLERİNE ZİMMETLİLER

CUMHURİYET’in ilk yıllarında görev yapan atlı polis uygulamasından, sonraki yıllarda ihtiyaç duyulmaması ve maliyetlerinin fazla olması gerekçesiyle vazgeçildi. 1995’te atlı polis hizmetleri yönetmeliği hazırlandı. Son 3 yıldır da aktif görevdeler. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı polis amirlikleri şu anda Ankara, İzmir ve Antalya’da görev yapıyor. Ankara’da 5, İzmir’de de bir kadın atlı polis var. Bu sayının önümüzdeki dönemde arttırılması planlanıyor.

GÖREV SÜRELERİ 15-20 YIL

Her at, binicisi olan polise zimmetli. Kronik rahatsızlığı olan atlar emekliye sevk ediliyor. Hayvanseverlere, çiftlik sahiplerine ve atları olan kişilere veriliyorlar. Bir atın görev süresi 15-20 yıl.

Atlar yaz kış 24 saat veteriner gözetiminde bulunuyor. Ancak tüm bakımları binicileri olan polisler tarafından yapılıyor. 8 saat esasına göre görev alan polisler, sabah ilk iş olarak barınma alanlarını temizliyor. Atlar dışarı çıkarılıp tımarlanıyor. Yele ve kuyruk bakımları yapılıyor. Günlük sağlık kontrolünden geçirildikten sonra antrenman sahasına çıkarılıyor.

GÖNÜLLÜLER SEÇİLİYOR

Her gün sabah 2 ve öğleden sonra da 2 olmak üzere toplam 4 saat antreman yapıyorlar. Atlı polisler, çevik kuvvet bünyesinde 28 yaşından gün almamış polisler arasından, kilo-boy dengesi dikkate alınarak seçiliyor. Seçimlerdeki en büyük kriter ise hayvan sevgisi. Bu polisler, 4 aylık eğitime tabi tutuluyor. Başarılı olanlar atlı polis sınıfına kabul ediliyor.

ARKADAŞIM GÖZBEBEĞİM

ELANUR Arslan, 27 yaşında, 2 yıl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev aldıktan sonra atlı polis olmaya karar vermiş. Binicilik eğitimini de başarıyla tamamladıktan sonra Atlı Polis Grup Amirliği’nde ‘gönüllü’ göreve başlamış. Arslan, “Şimdi atımla aramda müthiş bir bağ oluştu, çocuğum, arkadaşım gibi. Gözbebeğim. Vatandaşın bize yaklaşımı o kadar güzel ki. Çocuklar, bizi gördüğünde hemen anne-babasına ‘Ben de polis olmak istiyorum’ diyor, fotoğraf çektiriyor. Atı seviyor. Bize gülen ve iletişim kuran insanlarla karşılaşıyoruz. Vatandaşın polise böyle yaklaşması bizi inanılmaz mutlu ediyor” diyor.

ÇOCUĞUM GİBİ HAZIRLIYORUM

GAMZE Yenidoğan 26 yaşında bir atlı polis. İşe gider gitmez ilk olarak atını tımarlıyor, yele ve kuyruk bakımlarını yapıyor: “Mesaiye başlar başlamaz ilk iş atımın yanına koşmak oluyor. Atımızla zaman içinde o kadar yakın bir ilişkiye giriyoruz ki uzaktan geldiğimizde bile bizi hissedip dönüp bakıyor. Sonra herhangi bir sakatlık var mı yok mu diye bakıyorum, ardından okşayıp seviyorum. Antrenmana hazırlarken en az benim kadar heyecan duyuyor. İnanılmaz bir güven ilişkisi doğuyor. Bu güven ilişkisi sayesinde de atlar bize hiçbir zaman agresif tavır sergilemiyor. Bir annenin çocuğunu sabah okula göndermek için hazırladığı gibi biz de her sabah atımızı antrenmana hazırlıyoruz. Çok asil bir hayvan, sadık. Görevde eylemcilerin önünde atlarımızla gittiğimizde de en agresif, en öfkeli kişi bile bizi görünce yumuşuyor ve gülümsüyor.”

POLİS ATLARI MACARİSTAN’DAN

İNGİLİZ ve Arap türü atlardan daha iri, soğukkanlı ve cesur olmaları nedeniyle polis görev atları ‘sport-libizan’ ırkı atlardan seçiliyor. Macaristan’dan alınan atlar, temel binicilik eğitimlerini bu ülkede görüyor. Türkiye’ye getirildikten sonra ileri binicilik eğitimine tabi tutularak göreve hazırlanıyorlar. Atın eğitim alabilmesi için 3 yaşını doldurması gerekiyor. Bu süreyi tamamlayan atlar, binici antrenörlerce 2 yıl süren temel eğitime alınıyor.