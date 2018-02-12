Antioksidan zengini kuru yemiş: Yer fıstığı

Baklagiller familyasının bir üyesi olan yer fıstığı Türkiye’de daha çok gıda sanayisinde kullanılıyor. Bu kadar çok sevilerek tüketilmesine rağmen vatandaşlar bu bitkinin faydalarını, nasıl yetiştiğini ve kullanım alanlarını tam olarak bilmiyor.

Tohumlarında %45-60 oranında yağ, %20-30 oranında protein, %18 oranında karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler içeren bu bitkinin bilinen 32 türü bulunmaktadır. İlk kez Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın uçsuz bucaksız vadilerinde yetiştirildiği düşünülen yer fıstığı yılda 30 ile 50 cm arasında büyümektedir.

Yapılan çeşitli araştırmalarda yer fıstığının sağlık açısından insan vücuduna oldukça yararlı etkileri olduğu ortaya çıkarılmıştır.

YER FISTIĞININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yer fıstığının kemik ve kasları güçlendirmesi, mideyi koruması, kalp sağlığına destek olması ve kansere karşı koruyucu görev üstlenmesi gibi çeşitli faydaları olduğu bilinmektedir.

İşte yer fıstığının bilinen diğer faydaları;

Özellikle kolon ve mide kanserine karşı etkili bir koruyucudur.

Kötü kolesterol seviyesin düşürerek iyi kolesterol seviyesini yükseltir.

İçeriğindeki zengin protein ve amino asitler sayesinde vücudun normal ve sağlıklı büyümesini sağlar.

Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur

İçerdiği E Vitamini sayesinde cilt sağlığına oldukça faydası dokunur.

Omega 3 yağları sayesinde saç dökülmesi ve kırılmasına karşı koruma sağlar, ayrıca saçların parlak ve güçlü görülmesini sağlar.

Potasyum, Magnezyum, Bakır, Kalsiyum, Demir, Selenyum, Çinko gibi vücut için faydalı vitamin ve mineralleri barındırır.

Fazla miktarda yağ içerir ancak bu yağlar vücudumuz için faydalıdır. İçerdiği yağlar tekli doymamış ve doymamış yağlardır.

Mutluluk hormonu olarak bilinen Seretonin hormonu üretimine yardımcı olan içeriğe sayesinde depresyona karşı da etkilidir.

Yer fıstığı tohumunda bol miktarda riboflavin, tiyamin, ve E vitamini bulunur.

YER FISTIĞI NASIL TÜKETİLİR?

Yer fıstığı yaygın olarak çerez olarak tüketilmektedir. Yer fıstığı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yer fıstığı ezmesi şeklinde tüketilmektedir. Ülkemizde ise belirttiğimiz gibi daha çok kuruyemiş olarak tüketilmektedir.

YER FISTIĞI NEREDE TÜKETİLİR?

En çok üretiminin yapıldığı yerler Çin, Hindistan, Nijerya ve Senegal’dir. ABD’de yer fıstığı üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Ülkemizde ise Akdeniz Bölgesi, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesinin bazı kısımlarında, küçük işletmeler tarafından üretimi yapılmaktadır.

YER FISTIĞININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram yer fıstığında yaklaşık olarak;

Kalori (kcal): 567

Yağ: 49 g

Kolesterol: 0 mg

Protein: 26 g

C vitamini: 0 mg

Kalsiyum: 92 mg

Demir: 4,6 mg

D vitamini: 0 IU