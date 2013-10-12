Antikçağda sıradan bir öğün

Peki bundan binlerce yıl önce, antikçağda yeme içme alışkanlıkları nasıldı acaba?

Antikçağ insanı yemeğe ne çorbayla, ne etle, ne de sebzeyle; meyveyle başlarmış. Her şeyden önce iştahı açmak için özel bir şarap türü olan mulsum içerler, ardından da ana malzemesi meyve olan bir yemek yerlermiş. En çok yedikleri meyve yemeklerinden biri ise kayısı ile yapılıyormuş. Kayısıyı şarap ve çok sayıda baharatla saatlerce pişirmek suretiyle çok özel bir yemek elde ediyorlar, peynir, un ve baharat karışımıyla yiyorlarmış.

Ana yemek genellikle kırmızı etten ya da balıktan yapılan bir yemekti. Gelelim antikçağ öğünlerinin vazgeçilmez şeyine. Tatlı o zamanlar her yemeğin olmazsa olmazıydı. Tatlıların vazgeçilmez malzemesiyse tahmin edileceği üzere meyveydi. Mevsime bağlı olarak meyveler, balla karıştırılarak pelte haline getiriliyor ve afiyetle yeniyordu. Yemeklerde olduğu gibi, baharatlar tatlıların da vazgeçilmeziydi. Meyve peltesi üzerine çeşitli baharat eklenerek yeniyordu.

Malzeme çeşitliliği açısından günümüz mutfakları daha zengindir ama antikçağ mutfağı az sayıdaki malzemeyle de gayet lezzetli yemekler yapılabildiğini ispatlar.

Ekmek helvası

Pekmez, su ve yağı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Kaynamaya başlayınca, küçük küçük parçaladığınız (mutfak robotunda da çekebilirsiniz) ekmekleri tencereye aktarın.

Ocağın altını kısın ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak en az 10-12 dakika kadar kavurun. İyice suyunu çekip helva kıvamına gelince cevizi ve tarçını ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp servis tabağına aktarın. İsterseniz tekrar cevizle süsleyip ılık ya da sıcak olarak servise sunun.

Malzeme Listesi

100 gr tereyağı

3 su bardağı ufalanmış bayat ekmek

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı su

Yarım su bardağı ceviz

2 çay kaşığı tarçın