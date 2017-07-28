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Antika halıları onaracak ustalar yetişiyor

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 16:33Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:33

El dokuması ve eski halıların restorasyonunda zanaatkarların yetiştirilmesine yönelik başlatılan HARE projesi için çalışmalara başlandı.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleri (İSTKA) ile yürütülen HARE projesi kapsamında faaliyetler başladı. Halı onarım ve restorasyon mesleğine yönelik antika halıları onaracak zanaatkarların yetiştirileceği HARE projesi kapsamında kurulan atölyede gerçekleştirilen ilk workshop ve eğitim ile proje kapsamında çalışmalara başlandı. Tarihi halıların onarım ile katma değerlerini yükselterek niş bir sektör olan eski halı ticaretinin kontrollü bir şekilde satış, pazarlama ve onarım organizasyonunun yapılacağı bir platform oluşturulmasının amaçlandığı projede, antika halıları onaracak yeni zanaatkarlar da yetiştirilecek. Yaklaşık 20 yeni halı ustanın yetiştirilmesinin planlandığı HARE çırak yetiştirme eğitimi, 180 saatlik bir eğitim ile tamamlanacak. Mevcut zanaatkarlarında iş kalitesini artırmak amacıyla 18 saatlik bir eğitime tabi tutulacağı proje usta, çırak ve tasarımcıları buluşturacak. Tasarımcı, usta ve çırak buluşmaları sayesinde yaratıcılık ve yenilik desteklenmiş olacak halıya farklı açılardan bakma imkânı doğacaktır.

HALIDA TÜRK MARKASI DEĞERİ ARTTIRILACAK

HARE Projesi ile yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir sektör olan, halıcılık sektörünün en önemli sektörlerinden el dokumacılığı antika halıların onarımı ve restorasyonu tekrar ön plana çıkarılacak. Proje kapsamında kurulan atölye ile desteklenecek mevcut zanaatkarlarla aynı zamanda yeni zanaatkarların yetiştirilmesi de sağlanacak. Sultanahmet’te faaliyetlerine başlayan HARE Atölyesi’nde ip boyama eğitimlerinin yanında, halı desen tasarımının yapılacağı bilgisayar istasyonu ve laboratuvar da yer alıyor. Sektöre yeni bir soluk kazandıracak olan HARE Projesi ile kültürel zenginliğimiz korunurken, İstanbul ve Türkiye’nin ticari menfaatlerini koruyacak bir organizasyon oluşturulmuş olacak. Proje kapsamında sektörü teknolojiye entegre etmeyi de planlayan İHİB ve İSTKA Türkiye genelinde halı restorasyonu yapan usta ve firmaların kaydolacağı bir web portalının kurulmasını da sağlayacak.

 

 

Etiketler: İstanbul Halı İhracatçıları Birliği , Antika halı , İstanbul Kalkınma Ajansı , HARE projesi
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