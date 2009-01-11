Antep gazi, Kartal arazi

H.Deniz Çekin yazıyor

Sesleri yanlış yorumlamışlar belli ki. Korkudan kaynaklandığını anlamamışlar. Her an gol yiyebilecek bir takım yaratmayı başarabilenler, sorunun çözümünde de aynı derecede başarılılar.

Mustafa DENİZLİ’nin arası iyi olsa yönetim Tugay’ı düşünüyormuş aslında. Yusuf’u Beşiktaş’a kaptıran! Trabzon da onu alır belki.

Anlamaya çalışmak bile yıpratıcı. Millet gençlere yatırım yaparken genç sayılabilecek tüm futbolcularını takımdan bir bir uzaklaştıran Beşiktaş yönetiminin aczini anlıyoruz aslında. Ama eskiden beri bir duruşu olduğuna inandığımız Mustafa DENİZLİ’ye ne demeli.

Bu günlerde Beşiktaşlı olmak gerçekten çok zor.

Kupada çeyrek finali hafta içinde garantileyen Beşiktaş için Gaziantep maçının hiçbir amacı yoktu. Antep açısından beraberlik yeterli gibi gözükse de son maçın Antalya’da olması bir risk. Hazır Yusuf oynamıyorken maçı kazanıp çeyrek finale çıkan ikinci takım olmak niyetindeler.

Maç bu senaryoya uygun başladı. Gaziantep tehlike yaratamasa da baskılı başladı oyuna. Sonra Beşiktaş oyunda dengeyi kurdu. Bu dengeyle birlikte maç da garip bir hüviyete büründü. Sahada top, futbolcular, hakemler, tribünlerde ise seyirciler mevcuttu. Oynayan oyunun futbol olarak algılanması için bütün bunların yeterli olmaması ise gerçekten şaşırtıcıydı.

Gol olmadı ilk yarıda. Futbol adına başka bir şey de olmadı.

İkinci yarıda biraz daha hareket vardı sahada. O da utanma belası.

Bu maçtan çok şey beklemenin gereksiz olduğunun farkındayım. Ama bir maçtan hiçbir şey beklememek bana çok garip geldi.

Beraberliği yeterli gören Antep, 74’de Nobre’nin golüyle gazi oldu. Akılları başlarına geldiğinde de artık çok geç olmuştu.

Bu sezon hızla kızamığa dönen bulaşıcı sarılık hastalığından muzdarip Beşiktaş’ın bu seferki talihlisi de Gökhan ZAN oldu. 11 kişi oynasalar da taraftarına hep bir şeyler eksik hissini yaşatıyorlardı zaten.

Çeyrek finale bu kadar yaklaşmışken Gaziantep’in bu maçı kaybetmesi hiç iyi olmadı. Antalya deplasmanında işleri çok zor olacak.

Beşiktaş da ne yapıp edip kupayı almalı. Bu futbol ve bu yönetim anlayışıyla daha fazlasını beklemek aşırı iyimserlik olacak.