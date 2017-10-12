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    Antartika'da Azerbaycan büyüklüğünde delik!

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 10:04 | Son Güncelleme:

    Anktarktika’da alanı Azerbaycan veya Ege Bölgesi’nin yüzölçümüyle kıyaslanabilecek büyüklükte olan bir delik meydana geldi.

    Motherboard’ın haberine göre, Toronto Üniversitesi’nden atmosferik fizikçi Prof. Dr. Kent Moore, “Sanki buzda bir delik açılmış gibi” dedi.

    Bu tür delikler genelde Antarktika’nın kıyı bölgelerinde meydana geldiği biliniyor. Ancak bu kez söz konusu deliğin buz kenarından yüzlerce kilometre uzaklıkta ‘sebebi bilinmeyen süreçler’ nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Moore, “Eğer uydumuz olmasaydı bu deliğin orada meydana geldiğini öğrenemezdik” diye kaydetti.

    Aynı bölgede 1970’li yıllarda benzer deliğin açıldığını ama teknik yetersizlik yüzünden bilim insanların gereken araştırma yapamadığını belirten Moore, “Şimdi bu delik geri döndü” diye ekledi.

    Moore ve meslektaşları, uydular ve robotların yardımıyla, 1970’li yıllarda kafaları kurcalayan sorulara yanıt bulmaya çalışacak. Bilim insanı, bu sefer daha fazla veriye sahip olduklarını söyledi.

    Etiketler: antartika , buzul , Doğa
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