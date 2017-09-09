Antarktika'nın sıcak mağaralarında bilinmeyen canlılar yaşıyor olabilir





Avustralyalı bilim insanları Antarktika'nın Ross adasındaki aktif Erebus Yanardağı'nın çevresinin, buharla açılmış olan mağaralarla çevrili olduğunu belirtti.

Bu mağaralardan alınan toprak örneklerinde yosun, alg ve küçük hayvanlara ait "şaşırtıcı" DNA izleri bulundu. Araştırma Polar Biology dergisinde yayınlandı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) Dr Ceridwen Fraser, "Bu mağaraların içi gerçekten sıcak, hatta bazılarında sıcaklık 25 dereceye kadar çıkabiliyor" dedi.

Dr Fraser bulunan DNA örneklerinin birçoğunun Antarktika'nın geri kalanında rastlanan bitki ve hayvanlarınkine benzediğini, ancak bazı örneklerin tam olarak tanımlanamadığını söyledi.

Araştırmacılar arasında bulunan Yeni Zelanda Waikato Üniversitesi'nden Profesör Craig Cary, daha önceki çalışmalarda Antarktika'nın mağaralarında çok çeşitli bakteri ve mantar izlerine rastlandığını belirtti. Cary "Ancka yeni araştırma daha ileri bitki türleri ve hatta hayvanların da yaşıyor olabileceğini gösteriyor" dedi.

Mağaraların ağız kısmına yakın bölümlerine ışık girdiği, hatta buz tabakasının ince olduğu bazı yerlerde ışığın mağaların daha derinlerine kadar ulaştığı belirtildi.

Ancak araştırmada yer alan Maine Üniversitesi'nden Prof Laurie Connell, sonuçların bu bitki türleri ve hayvanların hâlâ mağaralarda yaşıyor olduğunu kanıtlamadığına dikkat çekti.

Connell "Bir sonraki adım mağalaralara daha yakından bakıp canlı organizma örnekleri aramak olacak. Eğer bulursak, önümüzde çok heyecan verici bir dünyanın kapıları açılacak" dedi.

Bilim insanları büyük kısmı buzlarla kaplı Antarktika'da başka volkanlar olduğuna, benzer buzulaltı sistemlerin kıtada yaygın olabileceğine de dikkat çekiyor.