Antarktika'da tüm dünyayı korkutan görüntü

Pine Island Glacier (Çam Adası Buzulu) Batı Antarktika'da yer almakta ve kıtadaki deniz seviyesi yükselişine en büyük katkıyı yapan buzullardan biriydi ve 40 yıldır artan bir hız ile buz kaybetmekteydi. 2015 yılında 580 kilometre karelik bir buz dağı buzuldan kopmuştu. Hafta sonu boyunca uydular tarafından çekilen fotoğraflar görüntülenen en son çökme yaklaşık olarak 270 kilometrekarelik bir buz dağı ile sonuçlandı. Hollanda'nın Delft Teknoloji Üniversitesi'nden uydu takip uzmanı Stef Lhermitte'in söylediğine göre bu çökme, 2000 yılından beri yaşanan en büyük beşinci çökme.

Bu buz kütleleri buzulun yüzen kısmından koptuğu için genellikle su yüksekliğini etkilemiyorlar. Yüzen buz kütleleri, bir bardak suyun içerisindeki küçük buzlara benzetilebilir: Buz eridiğinde, bardağın içindeki su yüksekliğinde bir değişiklik olmaz. Ancak bu yüzen buz kütleleri, karada bulunan buz kütlelerinin denize akmalarını engellemekteler. Bu bariyer olmadığında da kıtadan gelen fazladan su, genel olarak su yüksekliğinin artması anlamına geliyor. Washington Post'un belirttiğine göre Pine Island Glacier'ı tamamen erirse deniz seviyeleri 50 santimetre yükselebilir. Bu yüzden de bilim insanları bu buzulu dikkatle inceliyorlar.





Buz dağları Antarktika'da sıklıkla kopmaktalar ancak Pine Island Buzulu'ndan kopan buz kütlelerinin bir miktar sıra dışı olduğu söylenebilir. Örneğin en son kopan buz dağı, buz kütlesinin kenarlarından ziyade merkezinden koptu. Bunun sebebi ısınan okyanus sularının buzu aşağıdan etkileyerek buzulu zayıflatıyor olması olabilir. En son kopmaların ardından buzulun geri çekiliyor gibi gözüktüğü rahatlıkla söylenebilir.

Bilim insanları bu buzulu ve diğerlerini takip etmeye devam etmekteler. Sadece Batı Antarktika'nın tamamı, 3 metrelik bir su yükselişi ile sonuçlanabilir ve bu da, bu akımın devam etmesi durumunda bazı sahil şehirlerinin ciddi tehlike ile karşı karşıya olması anlamına geliyor.



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