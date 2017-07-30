Antalya'ya tatile gelen Rus turist hayatını kaybetti

Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele tatil için eşiyle birlikte gelen Oxana Astafeyeva, dün saat 17.30 sıralarında eşiyle denize girdi. Yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra fenalaşan Oxana Astafeyeva’yı eşi kıyıya kadar getirdi. Astım hastası olan kadına eşi tarafından ilacı verildi. Ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ilçe merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Ancak Rus turist kurtarılamadı.



Oxana Astafeyeva’nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





