Antalya'ya güneş enerjisi santrali kurulacak!

Antalya Büyükşehir Belediyesince uygulanacak ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen, "Antalya Tarımsal Sulama Amaçlı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurumu Projesi"ne ilişkin protokol, Rixos Downtown Otel'de imzalandı.

Protokole, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile BAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz imza koydu.

Törende bir konuşma yapan Türel, fosil yakıtlarla elektrik üretmek yerine, çevreci enerjileri tercih ettiklerini ve önemsediklerini, güneşten elektrik üretmenin de Büyükşehir Belediyesi için önemli bir başarı olduğunu belirtti.





"Sözümü tutmaktan mutluluk duyuyorum"

Projenin sözünü 4 yıl önce seçim kampanyası döneminde verdiğini anımsatan Türel, verdiği sözü hayata geçirdiği için ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.

Antalya'da tarım sektörünün yılda yaklaşık 6,5 milyon ton üretim yapan ve yarım milyar doları aşkın ihracat kapasitesine sahip önemli bir sektör olduğunu kaydeden Türel, bugün imza attıkları protokolle çiftçilere bir destek sağlayacaklarını vurguladı.

Döşemealtı ilçesinde daha önce 2 MW kurulu gücünde bir güneş enerjisi santralinin tamamlandığını anımsatan Belediye Başkanı Menderes Türel, şu bilgileri verdi:

"Antalya'da 39 tarımsal sulama kooperatifinde yılda yaklaşık 5 MW elektrik kullanılıyor. Bizim 2 MW kurulu gücündeki santralimiz sulama kooperatiflerinin tamamının ihtiyacını karşılayamıyordu. 2,8 MW kurulu gücünde planladığımız yeni güneş enerjisi santrali ile ihtiyacın tamamı karşılanmış olacak. Santralimizin maliyetinin 9 milyon 375 bin lirası BAKA, 3 milyon 124 bin lirası da Belediye bütçesinden karşılanacak. Böylece belediyemizin güneş santrallerinden üretilen elektrik yıllık 6 milyon 760 kilovatsaate (kWh) çıkacak. Bu elektriği sulama kooperatifleri kanalıyla 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama desteği olarak kullandıracağız."

Türel, "Antalya'nın köylüsü, tarım üreticisi bizim efendimiz olmuştur, biz bununla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Antalya tarımına böyle bir destek zannediyorum tarihte ilk oluyor." dedi.

BAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz da bugüne kadar sınırlı sayıda iş yerine ve kurumlarına destek verildiğini, bundan sonra daha büyük kesimlere destek olacak güdümlü projelerin yanında bulunacaklarını ifade etti.

Protokol imza töreninde, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Mustafa Köse, bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.