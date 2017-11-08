Amon SPA Koordinatörü Dürdane Çakmak, Antalya’ya gelen turist sayısının 10 milyonu aşması turizm konaklama sektörünün yanı sıra sağlık turizminde de büyük canlılık oluşturduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan turizm sorunlarının çok kısa sürede aşılmasının turizme bağlı tüm sektörleri eski günlerine döndürdüğünü ifade eden Çakmak, “Bu hızlı artış umarım önümüzdeki günlerde de devam edecektir ve önümüzdeki sezon çok daha iyi bir rakamla geçecektir” dedi.



Turizm eski günlerine dönüyor

Geçtiğimiz yıl özellikle Rusya’dan gelen turist sayısında yaşanan düşüşün sektörü çok olumsuz etkilediğini ifade eden Çakmak, “Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıları ülkemiz çok kısa sürede aştı. Bu sene yeniden Rus turistler Antalya’yı tercih etmeye başladı. Bu sene özellikle Rusya’dan gelen turist sayısının 4 milyonu aşması SPA sektörünü de yeniden eski günlerine döndürdü.”

Antalya’nın yurtdışında yaptığı tanıtım çalışmalarının da bu seneki artışında büyük öneme sahip olduğuna değinen Dürdane Çakmak, “Antalya için bu sene yapılan tanıtım çalışmaları sektör açısından çok büyük bir öneme sahipti. Turizmin bu sene bu şekilde yüksek bir ivme yakalamasında bu çalışmalarında çok büyük etkisi var” şeklinde konuştu.



Vali Karaloğlu’na teşekkür

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da kent için büyük bir şans olduğunu ifade eden Çakmak, “Valimiz bu sene gerek yurtiçi gerekse yurtdışında Antalya’nın turizm sektörü için çok önemli çalışmalar yaptı. Sene başından bu yana 10 milyon turist rakamını geçeceğimiz konusunda sektörün de moralini yerine getiren açıklamalarda bulundu.

Valimiz Antalya turizmi için bizler için çok büyük bir şans. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.