Antalya’ya 19 bin talep

SUR Yapı, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Kepez-Santral bölgesinde gerçekleşecek projeyle, Antalya’da yeni bir şehir kurulması hedefleniyor.1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek yaklaşık 19 bin konut için devam eden ön talep sürecine hem Türkiye’den hem yurt dışından yoğun ilgi olduğu açıklandı.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Sur Yapı Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, yatırım değeri 8 milyar TL’yi bulan projede, 8 yıl boyunca yıllık 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Ön talep döneminin devam ettiğini belirten Ekener, projeye ilginin Antalya ile sınırlı olmadığını dile getirdi ve şunları söyledi: “Proje sadece Antalya’dan değil İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Afyon, Isparta, Denizli ve Mersin dahil 69 ilden talep aldı. Ön talep sayısı şimdiden 19 bini geçti. Yabancılarda projeye ilgi gösterdi. 9 ülkeden projemize talep var.” Ekener projede 19 bin konutun yanı sıra, kültürel alanlar, dev şehir parkı, okullar, kütüphaneler, sağlık tesisleri, spor tesisleri, oteller, alışveriş caddeleri ve alışveriş merkezi yer alacağını ifade etti. Konutların yaklaşık 5 bininin hak sahiplerine ait olduğunu ve öncelikli olarak hak sahiplerinin konutlarını teslim edeceklerini belirten Ekener, projenin 8 yılda tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

YABANCI İLGİSİ

Antalya’nın, Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerdeki gurbetçilerin de ilgi odağında olduğunu aktaran Ekener, “Proje, Türkiye’deki ikinci evini Antalya’dan alma hayali kuran gurbetçilerimiz için de fırsat olacak. Onlar için Antalya en gözde şehirlerden birisi. Projeyi yurt dışında duyanların talepleri de artmaya başladı. 9 ülkeden projemize talep var” dedi. “Yurt dışındaki Antalya ilgisinin bu projeyle hareketleneceğini tahmin ediyoruz” diyen Ekener, şöyle konuştu: “Son açıklanan TUİK verilerinden görüleceği üzere yabancıya konut satışında ilk 9 ay rakamlarının toplamına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış yaşandı. Yabancıya konut satışında İstanbul’un ardından Antalya ikinci sırada yer aldı. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda yer aldı. Projemiz de hem konum hem de sağladığı olanaklarla yerliden aldığı talep kadar yabancıdan da talep alacağını düşünüyoruz. Ayrıca Antalya’da yerleşik 15 binin üzerinde Rus vatandaşı yaşıyor. Antalya’da yerleşik yaşayan Ruslardan da projeye ilgi olacağını düşünüyoruz.”