Antalya’ya 1 milyarlık teklif

Emlak Konut Antalya Muratpaşa ihalesini Mesa Mesken kazandı .Firma arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak Emlak Konut’a 302 milyon 100 bin TL taahhüt etti. Söz konusu arsadan satış geliri beklentisi olarak da 1 milyar 60 milyon TL teklif verdi. İhaleye Eltes İnşaat, Kabataş Gayrimenkul-Rönesans Gayrimenkul ortaklığı ile İzka İnşaat da katıldı. Emsale esas inşaat alanı 60 bin metrekare, arsa alanı ise 40 bin metrekare olarak belirlenen Emlak Konut Muratpaşa arsasında ticaret ve turizm alanı inşa edilecek. Yapılacak projede kat yüksekliği en fazla 12 olabilecek.