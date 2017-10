Antalya’nın yıldızları

Her yıl yerli-yabancı onlarca sinema devini bir araya getiren Uluslararası Antalya Film Festivali için geri sayım başladı. 21-27 Ekim arasında düzenlenecek festivalin bu yılki yabancı konukları da açıklandı. Oscar, SAG ve BAFTA ödüllü Christopher Walken, Juliette and the Licks grubunun solisti ve aynı zamanda oyuncu Juliette Lewis, 70’lerde başlayan kariyerine 80’lerde gençlerin idolü olarak devam eden Oscar ve SAG ödüllü oyuncu, yönetmen ve senarist Matt Dillon, 1998’de henüz 11 yaşındayken ilk Disney filmi “Parent Trap”ta rol alan oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan ile Altın Küre ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, festival kapsamında sinemaseverlerle bir araya gelecek.

