Antalya’nın robotları dünya 1 ve 2’ncisi

Çin’in başkenti Pekin’deki yarışmaya 50 ülkeden 1976 kişi katıldı. Yarışma için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ana sponsor olurken, diğer sponsorlar AGT firması, Kepez Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın (THY) desteğiyle BİLSEM, yarışmaya Türkiye’den katılan tek Türk takımı oldu. BİLSEM öğrencileri yarışmaya üç projeyle katıldı. İki danışman öğretmen eşliğinde 6’ncı sınıf öğrencisi Efe İnan ile 10’uncu sınıf öğrencileri Eren Ekrem Kalıkçı ve Buket Naz Zeren, yarışmaya engelliler için hazırladıkları ‘zihin ile nesnelerin kontrolü’, ‘zihin ile araç kontrolü’ ve ‘uzaktaki el’ isimli üç projeyle katıldı.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE ARAÇ KONTROLÜ

Yarışmada, ‘zihin ile araç kontrolü’ isimli robotik proje dünya birincisi seçildi. Bedensel engeli olan insanların ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen bu projede birine bağımlı olmadan düşünce gücüyle araçların kontrolü yapılabiliyor. Beynin yaydığı sinyalleri algılayan sensörler sayesinde geliştirilen yazılımla birlikte bu sinyalleri yorumlayıp istenilen şekilde kullanılabiliyor. Bedensel engeli olan insanlar düşünce gücüyle araçların kontrolünü sağlayabiliyor ve rahatça bu araçları da kullanabiliyor.

YATAKTAN KALKMADAN ELEKTRİĞİ KAPATACAK

Yarışmada, birine bağımlı olmadan düşünce gücüyle bazı basit işlemleri yapabilen ‘zihin ile nesnelerin kontrolü’ isimli proje de dünya ikincisi seçildi. Düşünce gücüyle nesnelerin kontrolünün sağlanabildiği bu robotik projeyle, yatağa bağımlı birey yerinden kalkmadan kapıyı açabilecek, odasındaki lambaları söndürebilecek ve belki geliştirilecek bir robotla da yerinden kalkıp temel ihtiyaçlarını giderebilecek.