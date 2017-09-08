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    Antalya’daki yangın 34 saattir devam ediyor

    İHA
    08.09.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 10:36

    Antalya’da iki gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 4 ayrı bölgede çıkan yangına ekipler dün havadan ve karadan müdahale ederken, akşam saatlerinde ise çalışmalara sadece karadan devam edebildi.

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 9 helikopter, 3 uçakla tekrar başlayan çalışmalarda yangının etkili olduğu 2 bölgede söndürme çalışmasına devam ediliyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: Antalya , Aksu , orman yangını , yangın , Yangın
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