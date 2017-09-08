Antalya’daki yangın 34 saattir devam ediyor

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 4 ayrı bölgede çıkan yangına ekipler dün havadan ve karadan müdahale ederken, akşam saatlerinde ise çalışmalara sadece karadan devam edebildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 9 helikopter, 3 uçakla tekrar başlayan çalışmalarda yangının etkili olduğu 2 bölgede söndürme çalışmasına devam ediliyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.