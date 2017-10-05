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    Antalya'daki polis şiddetine yayın yasağı

    ANTALYA (AA)
    05.10.2017 - 20:15 | Son Güncelleme:

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bir kadının polislerce darbedildiği olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yazılı, sosyal ve görsel basında kadına şiddet olayına ilişkin çıkan haberlerin soruşturma tamamlanıncaya kadar yasaklanması kararlaştrıldı. 

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

    "Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve bu içerikli yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir." 

    Alanya'da, Kırgızistan uyruklu R.A'yı sokakta darbettikten sonra açığa alınan ve adliyeye sevk edilen iki polis memuru İ.K. ve İ.S, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden İ.K. tutuklanmış, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

    Etiketler: antalya , alanya , yayın yasağı
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