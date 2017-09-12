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    Antalya'da yine aynı vahşet

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 13:48 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 14:53

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde daha önce benzerleri yaşanan vahşete bir yenisi daha eklendi. muratpaşa'da bu kez de yavru bir kedinin kesilmiş kafası ve bacağı bulundu. Mahalleli ise vahşi olayı satanistlerin gerçekleştirdiğini iddia etti.

    Olay geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Çöp atmak için dükkanından konteynere giden Caner Tuğ, yol kenarında henüz 2-3 aylık olduğu tahmin edilen kedi yavrusunun kesilmiş kafası ve bacağını gördü. Şok olan Tuğ, yavru kedinin fotoğraf ve videosunu çekti

    Olayın gerçekleştiği tahmin edilen saatlerde ise spor giyimli genç bir kızın kedinin kafasının ve bacaklarının bulunduğu yere elinde poşetle geldiği ve bir şeyler bıraktığı görülüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde genç kız yaklaşık bir dakika oyalandıktan sonra elinde poşetle geri dönüyor.

    Antalyada yine aynı vahşet

    "BU BİR VAHŞET"

    Kediyi görenlerden Caner Tuğ, "İlk gördüğümde korktum ve bayağı şaşırdım. Üzüldüm de doğrusu. Kan yoktu ama kafası nizami bir şekilde bırakılmış gibiydi" dedi. Mahallede çok sayıda kedi beslendiğini belirten Tuğ, daha önce Antalya’da satanistlerin bu şekilde kedilerin kafasını kestiğine dikkat çekerek, "Daha önce böyle bir olaya tanık olmadım. Bu bir vahşet. İnanmıyorum böyle bir şey olduğuna, çok da şaşırdık. Mahallede insanlarımız her zaman kedileri besliyorlar. Beslenmesin diye tepki amaçlı mı yapıldı bilmiyorum ama yıllar önce de yaşanmıştı Antalya’da. Satanistler vardı, kedi kafalarını kesip atıyorlardı. Yeniden başladılar galiba" diye konuştu.

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    Etiketler: Antalya , Muratpaşa , kedi
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