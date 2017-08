Antalya'da turizme tema park dopingi

Antalya Belek'te, 'Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı' sloganıyla kurulan ve geçen yıl 1 Temmuz'da kapılarını açan The Land of Legends Theme Park, çocuklara özel tasarlanan Kingdom Hotel, eğlencenin doruğa çıktığı Legend of Aqua ve yılın her dönemi sıradışı bir alışveriş imkanı sunan Shopping Avenue ile geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Su parkının yanı sıra yıl boyu süren etkinlikler, konserler ve festivaller de yerli ve yabancı misafirlerden büyük ilgi görüyor.

The Land of Legends Theme Park içindeki son teknoloji su kaydırakları, adrenalin dolu eğlenceler, 7'den 70'e ilgi çekiyor. Beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklarla cam bölmeli havuzun yanı sıra, beyaz balina, yunus ve deniz aslanı gösterileri ile mini hayvanat bahçesindeki kaplan ve penguenlerin sergilendiği özel bölümler ilgi gören yerlerin başında geliyor. Rixos World Parks & Entertainment bünyesinde faaliyet gösteren The Land of Legends Theme Park'ın su parkında, dalga havuzu ile sörf havuzuna ilgi oldukça büyük. Su parkına gelenlerin büyük ilgi gösterdiği rafting havuzu, günün her saatinde dolup taşarken, dalga havuzunda da her yaştan tatilci boyları 2 metreye ulaşan dalgalar arasında serinleme fırsatı buluyor.



FESTİVALLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR



Parkın en dikkat çekici aktivitelerinden biri olan Typhoon Coaster'da ise 43 metre yükseklikten içinde 86 kilometre hızla hareket eden tatilciler, 525 metrelik platform sonunda havuza iniş yapıyor. 70'ten fazla su kaydırağının bulunduğu park, görselliği ile ön plana çıkıyor. Su parkı bölümü 09.30 ile 18.00 saatleri arasında açık kalırken, 2017 yılı boyunca sürecek etkinlikler, konserler ve festivaller ise daha geniş bir yelpazede yerli ve yabancı misafirlere hoşça vakit geçirme fırsatı sunuyor. Çocuk Festivali, Alışveriş Festivali, Çiçek Festivali, Işık Festivali, Sanat Festivali gibi temalara ayrılmış ve özel hazırlanmış festivaller, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağustos ayı ve Kurban bayramı döneminde The Land of Legends’ta yer alan Aura Club Belek, birbirinden ünlü isimlerin sevenleriyle buluştuğu adres olmaya devam ediyor. 1 Ağustos’ta Ukraynalı şarkıcı Svetlana Loboda, 5 Ağustos’ta Rus müzik grubu Mband, 12 Ağustos’ta genç şarkıcı Egor Kreed, 13 Ağustos’ta dünyaca bilinen eserleriyle La Bouche & Dr Alban'da sahne aldı. 29 Ağustos’ta ise Mot, Aura Club Belek’te sahne alacak. Kurban bayramında da 1 Eylül’de Inna ve 2 Eylül’de Demet Akalın, izleyicilere coşkulu anlar yaşatacak.