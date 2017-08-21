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    Antalya'da tur otobüsü devrildi... Yaralılar var

    AA
    21 Ağustos 2017 - 10:43Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 11:20

    Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında, içinde 26 kişinin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

    Antalya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kemer'de bulunan bir otelden 26 kişiyi alan Erhan Çiftçi yönetimindeki 07 EEJ 91 plakalı tur otobüsü, Kemer-Antalya karayolu Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında devrildi.

    Antalyada tur otobüsü devrildi... Yaralılar var

    İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Tur otobüsü şoförü Erhan Çiftçi, Belek turizm merkezine doğru gittiklerini belirterek, "Yağmur nedeniyle araç kaydı, kontrolümü kaybettim." dedi.

    Etiketler: antalya , tur otobüsü , kaza
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