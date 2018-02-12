Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

    Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

    ANTALYA (AA)
    12.02.2018 - 20:36 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Yeniköy'den Ilıca Mahallesi yönüne ilerleyen Ramazan Köse yönetimindeki 07 L 3602 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Mustafa Bulut yönetimindeki 07 MRR 80 plakalı otomobil, Ilıca Sanayii'nin arkasındaki kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 

    Kamyonet devrilirken o sırada yoldan geçmeye çalışan annenin kullandığı ve içinde iki aylık bebeği Sudem Çetin'in bulunduğu bebek arabasına da çarptı. 

    Kamyonetteki İbrahim Yüksel (46), devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Köse ile otomobil sürücü ise ağır yaralandı. 

    - BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ 

    İhbar üzerine olay yerine gelen ilkyardım ekipleri yaralı Köse ve Bulut ile herhangi bir yara almamasına karşın tedbiren bebek Sudem Çetin'i ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

    Bebek Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. 

    Kazada hayatını kaybeden ve bir otelin bahçıvan şefi İbrahim Yüksel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

    Etiketler: Antalya , Manavgat , kaza , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri