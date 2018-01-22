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     Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum

    İHA
    22.01.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Kemer ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, çam ağaçları ve beton elektrik direkleri devrildi, portakal bahçeleri zarar gördü.

    Kemer’in Kuzdere Mahallesinde sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle, Karataş Cami minaresinin alemi ile bir çok evin kiremit çatısı uçtu. Yine fırtına portakal bahçelerine zarar verdi, beton elektrik direkleri ve çam ağaçlarını kökünden söktü.

    Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum

    Fırtına ve hortum nedeniyle evi ve portakal bahçesi zarar gören Mehmet Gökkaya, “Gece saat 04.00 sıralarında 1 dakikalık ses ile uyandık. 150 metre genişliğinde ilerledi. Beton elektrik direkleri ile çam ağaçlarını devirdi. Evlerin çatıları uçtu portakal bahçeleri zarar gördü” dedi.

    Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum

    Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

    Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum

    Etiketler: antalya , son dakika
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