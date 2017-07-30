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    Antalya'da olası faciadan dönüldü... Mahalleli de yardıma koştu

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 18:40Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 18:53

    Antalya'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan plastik boru ve tesisat deposuna sıçradı. Alevler, depodaki azot tanklarına ulaşamadan söndürüldü.

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    Yangın, Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi Kızılarık Caddesi’ndeki boş arazide bugün saat 16.30 sıralarında başladı. Bilinmeyen bir nedenle ot ve çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye geldiği sırada alevler arazide bulunan ve içerisinde plastik boru ve tesisat malzemelerinin bulunduğu depoya sıçradı. Mahalle sakinleri ellerine geçirdikleri kovalarla yangına müdahale ederken, içeride azot tankları bulunduğunun söylenmesi paniğeÿneden oldu. İtfaiye erleri azot tanklarının bulunduğu bölgeyi çevreleyen demir sacları keserken, polis de tankların patlama olasılığına karşı yakında bulunanları uzaklaştırdı

    Kesilen demir saclardan içeri giren itfaiye erleri, alevler azot tanklarına sıçramadan söndürdü. Azot tanklarının patlaması halinde olası büyük bir facia görülebileceği belirtildi. Bölgede bulunanlar itfaiye erlerine ve dumandan etkilenenlere ayran ikram etti. Yangın kısa süren çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

    Antalyada olası faciadan dönüldü... Mahalleli de yardıma koştu

    Etiketler: Yangın , mahalleli , tesis
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