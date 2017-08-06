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    Antalya’da kedi katliamı

    DHA
    06 Ağustos 2017 - 13:18Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 13:33

    ANTALYA’nın Muratpaşa İlçesi’nde bir sitenin bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen ve bazılarının da başı ezilen çoğuyavru 20 kadar kedi leşi bulundu.

    Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi’ndeki bir sitede oturanve bahçedeki kedileri besleyen Sevda- Şeref Özcan çifti, bu sabah kalktıklarında 20 kadar kedi leşiyle karşılaştı. Yavru kedilerin başlarının sert cisimle ezilip, büyüklerin de zehirlenerek itlaf edildiğini gören Özcan çifti, durumu başta Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan olmak üzere ilgili yerlere bildirdi. Zehirlenen ve can çekişen 2 kedi de Lara Hayvan Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

    Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı Alev Ersan,"Süt emen yavruların başları ezilmiş, diğer yavrular da zehirlenmiş. Olayla ilgili daha önce Sevda ve Şeref Özcan’a saldıran bir kişiden şüpheleniyoruz. Hayvan Hakları Kurulu olarak suç duyurusunda buluşacağız" dedi.

    Antalya’da kedi katliamı
    Yaralı kediler tedavi altına alındı. Bir anne kedi öldürülen yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı.

    Etiketler: Antalya , Muratpaşa , kedi
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