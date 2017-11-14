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    Antalya'da karaya vurdu! Görenler şaştı kaldı

    ANTALYA (AA)
    14.11.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Kemer ilçesinde, 5 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.

    Vatandaşlar, Kemer Çamyuva Mahallesi sahilinde fark ettikleri yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ölü balinayı yetkililere bildirdi. Zabıta ve jandarma ekipleri, olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Balinada yara izleri görüldü. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinanın fotoğraflarını incelediğini söyledi.

    Antalyada karaya vurdu Görenler şaştı kaldı

    Türkiye sularında balinaların zaman zaman görüldüğünü aktaran Gökoğlu, "Balinalar Doğu Akdeniz ekosistemine girdiklerinde beslenmeyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla kıyıya vurmuş olabilir. Balina çok yıpranmış. Muhtemelen önce ölmüş. Akdeniz Atlas Okyanusu'nun bir uzantısı. Bu balinalar Batı Akdeniz'de sıkça görülüyor. Doğu Akdeniz'e nadir geliyorlar." diye konuştu.

    Antalyada karaya vurdu Görenler şaştı kaldı

    Etiketler: ANTALYA , kıyıya vurdu
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