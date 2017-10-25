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    Antalya'da kafeye yıldırım düştü! Facia ucuz atlatıldı...

    İHA-AA
    25.10.2017 - 00:56 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Kumluca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağmur, hortuma dönüştü. Seraları yerle bir eden hortumun ardından ilçe merkezinde bir kafeye yıldırım düştü. Müşterilerin birkaç dakika önce kafeden ayrılmaları faciayı önledi. Ayrıca ilçede serasının kenarında bulunan taş duvarın üzerine naylon örtmeye çalışan çiftçi düşerek hayatını kaybetti.

    Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına sırasında Narenciye Mahallesi’nde bir kafeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmeden iki dakika önce müşterilerin, yıldırımın düştüğü alandan ayrılmaları olası bir faciayı önlerken kafede maddi hasar meydana geldi. Çatısı delinen kafede masa ortadan ikiye ayrıldı. Yıldırım düşen kafenin sahibi Ali Fuat İşitemiz “Aşırı yağmur vardı. Müşteriler domino oynuyordu. Oyun bitmişti. Müşteriler oyunun ardından kafenin iç bölümüne geçmişlerdi. Birden bir gürültü koptu ve yıldırım düştü. Ne olduğunu anlamadık. Kafenin çatısını parçaladı, kafedeki masayı ikiye böldü. Çok korktuk” dedi. 

    Antalyada kafeye yıldırım düştü Facia ucuz atlatıldı...

    SERA DUVARINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ 
    Antalya'nın Kumluca ilçesinde serasının duvarından düşen çiftçi yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkisinde serasının kenarında bulunan taş duvarın üzerine naylon örtmeye çalışan Bekir Kılıç (55), üzerinde durduğu duvardaki taşın yerinden kayması sonucu düştü. 

    Bu sırada, duvardan düşen taşların altında kalan Kılıç, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

    Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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