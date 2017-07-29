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    Antalya'da hareketli dakikalar... Özel harekat sahile indi

    Bülent TATOĞULLARI (DHA)
    29 Temmuz 2017 - 10:09Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 10:54

    Sarısu Kadınlar Plajı ve mesire alanından gelen patlama sesleri polisi harekete geçirdi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonun ardından torpille balık avlamaya çalışan 4 kişi, gözaltına alındı. 'Biz bunu bayramda da atıyorduk, neden bu kadar büyüttünüz' diye polise çıkışan şüphelilere Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı.

    Olay saat 16.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Sarısu mesire alanında meydana geldi. Sarısu Kadınlar Plajı ve mesire alanında görev yapan polis, bölgede art arda patlama sesi gelince telsizle anons ederek yardım istedi. Anonsun ardından bölgeye çok sayıda polis ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

    Yapılan incelemede, patlamanın dereye balık avlamak için atılan torpillerin neden olduğu belirlendi. Güvenlik görevlileri ve polisler, torpili attığı belirlenen 4 kişiyi sahilde yürüyüş yaparken yakaladı. Şüphelilerin polise, "Biz bunu bayramda da atıyorduk neden bu kadar büyütüyorsunuz" dedikleri öğrenildi.

    Polis merkezine götürülen 4 şüpheliye, ifadeleri alındıktan sonra Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı.

    Antalyada hareketli dakikalar... Özel harekat sahile indi

    Etiketler: ÖZEL HAREKAT , ANTALYA , torpil
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